Rebelião abortada. Prigozhin vai viver para a Bielorrússia

Foto: Evgenia Novozhenina - Reuters

Depois de grande ameaça do avanço, o anúncio do recuo. O líder do grupo Wagner Yevgeny Prigozhin diz que travou a marcha sobre Moscovo para evitar "um banho de sangue".