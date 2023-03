Recado de Obrador a Washington. "México é mais seguro do que Estados Unidos"

A garantia é de Andrés Manuel López Obrador.Em conferência de imprensa, o presidente mexicano contrariou os alertas dos EUA para que os norte-americanos evitem viagens ao México ou para que, pelo menos, tivessem cuidados acrescidos na maior parte da América Central.

“Qual é a razão desta paranoia?”, questionou-se Obrador, acrescentando que não há necessidade de os militares norte-americanos intervirem no combate aos narcotraficantes no México.

“Isto é uma campanha contra o México coordenada por políticos conservadores nos Estados Unidos”, criticou ainda.







“Aqueles políticos conservadores dominam (...) a comunicação social. A maior parte dos meios de informação dos Estados Unidos estão ao serviço de grupos de interesse criados naquele país, estão sob o controlo de grupos económicos e políticos”.







López Obrador declarou ainda que esses avisos são uma questão "política" e garantiu que o que os norte-americanos querem criar é uma perceção de insegurança, "para dizer que o governo populista (...) e comunista de López Obrador não funciona".







O chefe de Estado mexicano aproveitou e ironizou com a questão dos narcotraficantes: "Não há traficantes lá [nos EUA]".





"Como é que a droga chega aos jovens? Quem a vende? Ou só há aqui?".







As declarações de López Obrador ocorrem depois de quatro norte-americanos terem sido sequestrados, a 3 de março, na cidade fronteiriça de Matamoros, Estado de Tamaulipas, por supostos traficantes de drogas. Dois deles acabaram por morrer quando tentavam escapar.





Após o incidente, Washington advertiu os cidadãos do perigo que representa viajar no México. O presidente mexicano, por seu lado, rejeitou tais acusações e afirmou que, se fosse verdade, "não viriam tantos norte-americanos" para o país.

Acusações "inaceitáveis"





Na segunda-feira, Obrador recebeu membros do Congresso norte-americano e o embaixador dos EUA no México para debater os esforços contra o tráfico de drogas no país.



"Somos parceiros (...) para sempre. Às vezes há problemas, divergências, mas sabemos que estamos unidos", sublinhou Ken Salazar, embaixador norte-americanoo, à imprensa local no fim da reunião.



Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard, pediu às autoridades que realizem uma campanha de informação para defender o país "diante de ataques inaceitáveis de parlamentares e ex-membros do Partido Republicano".