Receitas dos casinos de Macau atingem máximo de seis anos em outubro

O setor do jogo arrecadou 24,1 mil milhões de patacas (2,6 mil milhões de euros) no mês passado, a receita mensal mais alta desde outubro de 2019, revelou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau.

Isto apesar de, devido à passagem do tufão Matmo, as autoridades de Macau terem elevado o sinal de tempestade tropical para o nível 8, o terceiro mais elevado, algo que leva à suspensão dos transporte públicos, em 04 de outubro.

Algo que coincidiu com a chamada `semana dourada` do Dia Nacional da China (01 de outubro), um período de feriados que este ano se prolongou por oito dias, mais um do que em 2024, graças à proximidade do Festival do Bolo Lunar (07 de outubro).

A `semana dourada` de outubro constitui o segundo maior movimento de massas na China, a seguir ao período do Ano Novo Lunar, principal festa tradicional das famílias, que acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar.

Macau recebeu um total de 1,14 milhões de visitantes, mais 16,5% do que no mesmo período de 2024, incluindo mais de 191 mil só no dia 04 de outubro, o valor diário mais elevado para a `semana dourada` de outubro.