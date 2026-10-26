Recolher obrigatório em França vai continuar

Ontem, no seguimento das manifestação de sábado em França, o balanço provisório divulgado pelo Ministério do Interior, as forças policiais realizaram mais de 1.300 detenções e 75 investigações relacionadas com incêndios.

O ministro Laurent Nunez anunciou também que haverá um aumento do número de forças de segurança para o próximo fim-de-semana, tendo em conta o clima que se vive, bem como a manutenção do recolher obrigatório.O Ministério do Interior de França informou ainda que além das 1.314 detenções, verificaram-se ferimentos em 53 elementos das forças de segurança e saqueamentos em 24 estabelecimentos comerciais.