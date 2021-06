Recondução de António Guterres. "Um dia de júbilo"

"Este mandato inicia-se num contexto bastante diferente e mais auspicioso. Vivemos anos em que as ameaças contra o multilateralismo foram muito significativas, de pressão e de asfixia das Nações Unidas muito significativas. Hoje, felizmente, com as eleições americanas virámos uma página", assinalou Costa.



"Esta pandemia demonstrou, mais do que nunca, que uma ação coletiva a nível mundial é absolutamente vital", rematou.