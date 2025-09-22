Reconhecimento do Estado da Palestina. Autoridade Palestiniana aplaude Portugal

Mahmoud Abbas defende que o reconhecimento do "direito do povo palestiniano à autodeterminação, liberdade e independência abre caminho para a implementação da solução de dois Estados, permitindo ao Estado da Palestina conviver com o Estado de Israel em segurança, paz e boa vizinhança".





De acordo com a agência de notícias palestiniana WAFA, o presidente da Autoridade Palestiniana insiste que a prioridade é alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, a entrada de ajuda humanitária, a libertação dos reféns israelitas e dos prisioneiros palestinianos, e garantir a retirada total das tropas israelitas do enclave para permitir ao Estado palestiniano "assumir todas as suas responsabilidades".





Em Nova Iorque, a assembleia-geral das Nações Unidas entra na semana de alto nível. Chefes de Estado e de governo estão na cidade e o reconhecimento do Estado palestiniano por uma dezena de países tornou-se tema central nesta assembleia-geral.





De tal forma que à margem,organizaram uma, com início previsto para as 20h00 (hora continental portuguesa).Todas as expetativas internacionais estão concentradas nesta conferência que discute umaPelo menos,: França,Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra e São Marino.Para além deo reconhecimento do Estado palestiniano.No domingo, Paulo Rangel fez a, na Missão Permanente de Portugal nas Nações Unidas.O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sublinhou que afoi tomada após várias reuniões "em que se verificou ado senhor Presidente da República e de uma".na Assembleia da Repúblicacom o reconhecimento da Palestina., parceiro da coligação que sustenta o governo,com a decisão. No entanto, o presidente do CDS-PP, Nuno Melo, garante quena coligação do governo.Diferente é a posição daque considera que reconhecer o Estado da Palestina é o primeiro passo de um caminho longo. Sendo umpara a líder da Iniciativa Liberal.Para já, a únicaque comentou a declaração do governo português foi a do eurodeputado Francisco Assis. O socialista considera que esteEm comunicado, orecordou as diversas ocasiões em que propôs este reconhecimento.Algo que foi, a coberto de diversos subterfúgios para que Portugal não adotasse uma decisão que lhe cabia soberanamente tomar".O porta-voz do, Rui Tavares, saúda o reconhecimento português do Estado palestiniano, apesar de ser. Ainda assim é umatambém o reconhecimento da Palestina pelas autoridades portuguesas. No entanto, alerta que este é umpara a viabilidade de um Estado palestiniano.Quanto ao, André Ventura defende que,, Portugalque estão nas mãos do Hamas e combater o terrorismo.Na declaração de domingo, em Nova Iorque, o ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou a vontade decom ambos os Estados.Paulo Rangel espera que Israel ". “Ela não é feita nunca contra Israel. É feita”, explicou.Antes desta declaração oficial, o presidente da República garantiu "" ao reconhecimento do Estado palestiniano.Em Nova Iorque, antes de participar na Assembleia Geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que éa reconhecer o Estado palestiniano.Em resposta, a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros israelita afirmou que Telavive estácom Portugal.O primeiro-ministro de Israel diz que o reconhecer o Estado palestiniano é uma ". Benjamin Netanyahu garante mesmo que isso não irá acontecer.sublinha que este reconhecimento é um, e agradeceu o apoio da comunidade internacional.hoje o reconhecimento da Palestina pelo Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal, considerando-o um, instando a novas medidas para uma solução de dois Estados.