Reconhecimento facial. Cidade chinesa tem 2,6 milhões de câmaras de vigilância

Várias cidades do mundo estão a aumentar o sistema de vigilância das suas ruas. Chongqing, na China, é a cidade onde o sistema de vigilância é mais apertado. Com cerca de 15,35 milhões de habitantes, a cidade conta com um total de 2,6 milhões de câmaras espalhadas pelas ruas, ou seja, uma câmara para cada seis pessoas.