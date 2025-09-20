Reconhecimento não implica que "passa a haver um Estado da Palestina"

"O reconhecimento do Estado da Palestina não implica que, depois, no dia seguinte, passa a haver um Estado da Palestina com um conjunto de condições que, depois, é necessário que existam de instituições, eleições livres para se garantir que existe, de facto, esse Estado", disse hoje à Lusa durante uma visita à Expoval - Mostra do concelho de Valongo (distrito do Porto), no Parque Urbano de Ermesinde.

Ainda assim, Mariana Leitão assinalou que "o reconhecimento, do ponto de vista das relações diplomáticas, é relevante", mas "também é relevante que se consigam criar condições - porque nós defendemos é a existência dos dois Estados - para que também, por exemplo, os países da Liga Árabe consigam fazer o mesmo reconhecimento em relação a Israel".

"Aquilo que nós pretendemos, no fim do dia, é a paz e que consigam coexistir, e obviamente que para se coexistir é preciso o desmantelamento completo e absoluto do Hamas, o desarmamento, e garantir que a Palestina se torne num território livre, com eleições livres, em que as pessoas escolhem quem os dirige e os governa, e não estarem sob o poder, de alguma forma, de uma entidade terrorista como o Hamas", apontou.

Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina no próximo domingo, na véspera da conferência de alto nível sobre a solução dos dois Estados, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina, como o ministro Paulo Rangel já havia antecipado esta semana", indicou, num comunicado.

Este reconhecimento, acrescenta o MNE, acontecerá no domingo.

Assim, a "Declaração Oficial de Reconhecimento terá lugar ainda antes da Conferência de Alto Nível da próxima semana", organizada pela França e Arábia Saudita na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

O anúncio do Governo português surgiu momentos depois de uma comunicação da Presidência francesa, segundo a qual 10 países vão proceder a este reconhecimento na segunda-feira, no âmbito da conferência dos dois Estados.

Além de França, que está por detrás da iniciativa, e de Portugal, os outros Estados "são Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino", acrescentou um conselheiro do Presidente Emmanuel Macron.