Reconstrução das Infraestruturas nucleares iranianas são uma possibilidade, diz AIEA

Foto: Max Slovencik - EPA

Numa conferência de imprensa em Viena, Rafael Grossi sublinhou que o importante é estabelecer uma relação de longo prazo com Teerão, para poder ir acompanhando o programa nuclear do país



Ainda dentro deste contexto, o presidente francês Emmanuel Macron vai reunir-se esta tarde com o diretor-geral da AIEA, no Palácio do Eliseu, em Paris.



Em cima da mesa deste encontro, está o programa nuclear iraniano e as consequências dos ataques norte-americanos do fim-de-semana, às bases iranianas.



No comunicado em que anuncia a reunião, a presidência francesa diz que vão ser debatidas também as formas de assegurar o total cumprimento das normas de não proliferação.



Este comunicado refere também o papel que esta agência tem para garantir a segurança nuclear em todo o mundo.