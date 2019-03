Recuperadas caixas negras do avião da Ethiopian Airlines

Accident Bulletin no. 6

Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local Time

The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered. — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 11 de março de 2019

Desde domingo que as equipas de investigação estão no local onde o aparelho Boeing 737 se despenhou. Esta segunda-feira, a companhia confirmou que conseguiu recuperar as caixas negras de entre os destroços: aquela que grava todas as informações de voo e aquela que guarda todas as conversas de voz.