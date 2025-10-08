Recuperados corpos de quatro vítimas do colapso de edifício em Madrid

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência do colapso parcial do edifício, situado na rua Hileras, no centro de Madrid.

Às 02:00 locais (01:00 em Lisboa), os bombeiros localizaram os dois últimos corpos nos escombros do edifício.

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, fontes da Emergencias Madrid disseram que apenas uma brigada de bombeiros se encontra no local do acidente.

A estrutura interior do edifício desabou e sete trabalhadores na obra de recuperação do prédio ficaram presos nos escombros.

Uma das pessoas resgatadas foi levada para o hospital, com ferimentos considerados graves, enquanto as outras duas são feridos considerados ligeiros.

O desabamento ocorreu por volta das 13:00 locais (12:00 em Lisboa).

O capataz da obra afirmou que estavam a trabalhar entre 30 e 40 pessoas nesse momento no edifício, que estava a ser recuperado para ser um hotel.