Recursos da Terra. Insetos são cada vez mais uma realidade alimentar

No dia em que, de acordo com as Nações Unidas, o mundo atinge os 8 mil milhões de pessoas e a ONU pede reflexão sobre os recursos da Terra, vamos até Esposende, no distrito de Braga, conhecer uma pequena indústria alimentar que tem como matéria prima os insetos.