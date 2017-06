Recusa de refugiados vale processos a Hungria, Polónia e República Checa

Carlos Santos Neves - RTP 13 Jun, 2017, 16:38 / atualizado em 13 Jun, 2017, 17:11 | Mundo

“A aplicação das decisões do Conselho no que diz respeito à recolocação é uma obrigação legal, não uma opção”. Dimitris Avramopoulos, comissário europeu para a Migração, sintetizou nestes termos o que está na base dos processos contra as autoridades húngaras, polcas e checas.

Dados da Comissão Europeia apontam para um aumento, este ano, do ritmo de recolocação de requerentes de asilo na Europa. Desde janeiro foram distribuídas perto de 10.300 pessoas, o quíntuplo relativamente a 2016.



A abertura destes procedimentos ficará oficializada já esta quarta-feira, quando forem publicados os processos de infração contra países-membros por diferentes incumprimentos de regras comunitárias.



A decisão do Executivo comunitário segue-se a várias advertências aos governos visados contra o incumprimento do programa de recolocação acordado em setembro de 2015.



A União Europeia decidiu então redistribuir em dois anos, através de um sistema de quotas, 160 mil requerentes de asilo acolhidos por gregos italianos, a frente europeia da crise dos refugiados. Só em 2015, estes dois países receberam mais de um milhão de pessoas.



Todavia, o número de pessoas já redistribuídas ao abrigo deste plano está aquém de 21 mil.

“Esgotámos todos os meios”



Durante uma conferência de imprensa em Estrasburgo, Dimitris Avramopoulos admitiu sentir-se “constrangido” com o anúncio de processos de infração.Portugal acolheu até junho 1.374 refugiados da Grécia e Itália. O país comprometeu-se a receber 2.951 pessoas.



“Esgotámos todos os meios”, sublinhou o responsável, para acrescentar “esperar que os três governos alterem a sua posição, porque ainda há tempo”. O comissário europeu disse mesmo contar com “a razão e o espírito europeu”.



“A Europa não serve apenas para pedir financiamento e garantir a segurança”, vincou o comissário, já depois de apelar à solidariedade entre Estados-membros tendo em vista a partilha da gestão das pressões migratórias.

“Quotas disfuncionais”



Os governos de pendor nacionalista e eurocético da Polónia e da Hungria recusaram-se a receber refugiados no âmbito do plano de 2015. Por seu turno, a República Checa começou por aceitar 12 pessoas, mas depressa fechou as portas a mais acolhimentos.



Numa primeira reação ao comunicado da Comissão Europeia, o primeiro-ministro checo, Bohuslac Sobotka, reiterou que “a República Checa não concorda com o sistema de recolocação”.



“Tendo em conta a degradação da situação da segurança na Europa e a disfuncionalidade do sistema de quotas, não participaremos”, rematou.



Os países abrangidos por estes processos podem vir a ser punidos financeiramente. Mas tais desfechos podem levar meses ou anos a concretizar-se. Está, de resto, em curso uma outra batalha legal, travada por húngaros e eslovacos, contra o acordo de recolocação de refugiados. Espera-se uma decisão da justiça europeia em julho.