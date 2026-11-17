A agência está a trabalhar para compreender a extensão do problema, mas até ao momento não há provas de um ciberataque, acrescenta a CNN





A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos é a principal agência de inteligência de sinais do país. Interceta, recolhe e analisa comunicações eletrónicas e desenvolve criptografia para proteger informações do Governo.





A rede, chamada NSA Net, permite que os funcionários comuniquem informações confidenciais internamente.





Um funcionário atual e um ex-funcionário do Governo norte-americano disseram à CNN que uma interrupção na rede da NSA não afetaria a capacidade da agência de comunicar informações urgentes ao presidente Donald Trump, que está atualmente nas Filipinas antes de seguir para a China na quinta-feira, onde irá encontrar-se com o líder chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin.





A notícia surge no meio de uma preocupação crescente com uma série de problemas técnicos que têm assolado o país. Na sexta-feira, todos os voos nos EUA foram suspensos após uma falha maciça nos sistemas, resultando no cancelamento de mais de 18 mil voos ao longo de três dias - a maior perturbação desde os ataques de 11 de setembro de 2001.





A causa foi atribuída à instalação de um único router numa unidade remota no Arkansas, nos EUA.





No mesmo dia, o serviço de e-mail da Microsoft sofreu um apagão, deixando milhares de pessoas em todo o mundo sem acesso a e-mails do Outlook e a reuniões do Teams.





O presidente norte-americano, Donald Trump, desvalorizou as falhas, afirmando que problemas deste tipo são inevitáveis.







Sistemas informáticos obsoletos

Um alto responsável do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, explicou esta terça-feira à CNBC que esta série de falhas tecnológicas não está relacionada com ataques cibernéticos, mas sim com sistemas informáticos obsoletos que necessitam de atualizações. "Coisas destas acontecem", disse Trump aos jornalistas em Manila esta terça-feira, quando questionado sobre estas falhas informáticas. "Está tudo bem", garantiu.Um alto responsável do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, explicou esta terça-feira à CNBC que esta série de falhas tecnológicas não está relacionada com ataques cibernéticos, mas sim com sistemas informáticos obsoletos que necessitam de atualizações.