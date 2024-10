Rede social X suspende conta de Ali Khamenei

A conta "Khamenei_Heb" aparece com um aviso de suspensão por ter alegadamente violado as regras da rede social.

A suspensão ocorreu poucas horas depois de Khamenei ter publicado uma mensagem em hebraico, referindo-se ao ataque que Israel realizou contra bases militares iranianas no sábado, noticiou o jornal The Times of Israel.

"Os danos causados pelo regime sionista não devem ser exagerados nem minimizados", afirmou o líder supremo do Irão, denunciando o "erro de cálculo" de Israel, na primeira reação ao ataque israelita.

"Não conhecem o Irão e os jovens iranianos. Não conhecem a nação do Irão. Ainda não foram capazes de compreender adequadamente o poder, a capacidade, a iniciativa e a determinação do povo do Irão. Devemos fazê-los compreender isso", disse Khamenei.

Esta não é a primeira vez que o líder supremo iraniano é suspenso ou removido das redes sociais.

Em fevereiro, o grupo tecnológico norte-americano Meta removeu as contas de Khamenei no Facebook e no Instagram devido a demonstrações de apoio ao movimento islamita palestiniano Hamas, depois do ataque de 07 de outubro de 2023 contra Israel.

As redes sociais, como a X e o Facebook, estão bloqueadas no Irão há anos, obrigando os iranianos a utilizarem uma rede privada virtual, conhecida como VPN (sigla em inglês), ou um outro serviço de ocultação de localização para aceder a estas plataformas.