Rede TikTok nos EUA atribui problemas na rede a corte de energia

A explicação da rede social foi avançada depois de vários utilizadores terem denunciado o que consideraram ser censura política, depois de verem que não podiam mandar mensagens com a palavra "Epstein" ou constatarem que vídeos críticos com Donald Trump eram silenciados.

"Continuamos a trabalhar para resolver um problema importante de infraestrutura provocado por um corte de energia em um dos nossos centros de dados", adiantou a mesma fonte.

Nas últimas horas, dezenas de utilizadores denunciaram que a aplicação, que passou há pouco para mãos norte-americanas, depois de meses de pressões sobre a China, estava a censurar posições políticas.

Vários utilizadores partilharam imagens na X em que se mostrava que dava erro quando se enviavam mensagens com a palavra "Epstein".

A publicação de documentos relacionados com o caso do pedófilo Jeffrey Epstein é um dos actos que mais ameaça Trump no seu segundo mandato.