Redes sociais no Irão mostram vídeos de manifestantes a incendiarem casa de Khomeini

Remarkable: Protestors in Iran torched the ancestral home (now a museum) of Ayatollah Khomeini, the father of the 1979 revolution, in the town of Khomein. pic.twitter.com/ikWMVVfzfM — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) November 18, 2022

, foi incendiada com as imagens de uma multidão e um clarão de fogo.A Reuters não conseguiu confirmar a data dos vídeos e o portal digital 1500Tasvir explicou à agência noticiosa que o incidente decorreu na última quinta-feira, na cidade natal de Khomenei, Khomein, a sul de Teerão.A casa do antigofoi convertida em museu e o Tasnim, meio de comunicação iraniano, já veio indicar que as notícias não são verdadeiras, já que a casa do antigo líder iraniano, que morreu em 1989, tem as portas abertas ao público.Em causa está a morte de Mahsa Amini que foi presa e torturada pela polícia da moralidade depois de não ter bem colocado um véu islâmico.O portal 1500Tasvir tem mostrado vídeos que mostram muitos manifestantes em várias cidades, onde se pode ouvir “morte a Khamenei”. Numa outra cidade pode ver-se manifestantes a arrancarem um sinal de uma rua que tinha o nome do antigo ayatollah Khomenei.Os protestos desta sexta-feira aconteceram na cidade de Izeh, província do Kuzistão. A imprensa alinhada com o regime iraniano diz ter-se tratado de um ataque terrorista mas imagens e vídeos mostrados pelo portal 1500tasvir mostram que os manifestantes entoaram cânticos contra o atual líder do Irão.No entanto, a Reuters diz que não conseguiu verificar a veracidade dos vídeos.De acordo com a organização Iran Human Rights (IHR), sedeada em Oslo, os protestos no Irão, considerados pelo regime como “motins”, levaram à prisão de mais de 15 mil pessoas.