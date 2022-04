Reeleição de Macron é "o melhor resultado" para projeto europeu diz PSD

"É o melhor resultado em termos de projeto europeu", disse Rui Rio aos jornalistas, durante a visita à feira agropecuária Ovibeja, que está a decorrer em Beja.

Segundo Rui Rio, "o projeto europeu ganhou com este resultado, na exata medida em que o que aconteceria com [a candidata de extrema-direita] Marine Le Pen não se sabe, mas aquilo que acontece com Emmanuel sabemos, que é continuar o projeto europeu", o qual "é fundamental".

"E é fundamental para que ele continue, que quer a Alemanha, quer a França se mantenham muito fiéis ao projeto europeu, que, se outras forças, designadamente mais à direita, a extrema-direita ou perto disso, ganhassem, não seria a mesma coisa", frisou.

Hoje, na Europa, "praticamente ninguém tem dúvida da importância deste projeto", frisou, referindo que, "quer a pandemia, quer agora a guerra, mostram que é absolutamente vital que a Europa esteja unida e com este resultado em França unida continuará", sublinhou.

O centrista Emmanuel Macron foi hoje reeleito Presidente de França, obtendo entre 57,6% e 58,20% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,80% e 43% de Marine le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo as primeiras projeções.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, o centrista Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de hoje.