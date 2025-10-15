Mundo
Reféns. Hamas garante que entregou todos os corpos que encontrou
Foto: Dawoud Abu Alkas - Reuters
O Hamas entregou a Israel um cadáver que as autoridades garantem não corresponder a nenhum refém contemplado na troca.
Da última hora chega a notícia via Times of Israel, depois de ter entregue os corpos de mais dois reféns, o Hamas garante ter cumprido a parte que lhe competia.
Alega que já entregou todos os cadáveres que conseguiu encontrar. Uma informação que os serviços de inteligência israelitas garantem não ser verdade.