Reféns libertados pelo Hamas estão a receber tratamento psiquiátrico

Renana Eitan, diretora de psiquiatria do centro médico Ichilov de Telavive, afirmou ao jornal britânicoque os reféns sofreram os piores abusos e traumas que testemunhou na sua carreira.



Há também pessoas que foram sujeitas ou testemunharam abusos sexuais, uma mulher que foi mantida numa gaiola minúscula e outra que teve um esgotamento depois de ter sido mantida na escuridão total durante dias.

"Pensava que tinha tratado os casos mais graves que havia, mas com estes doentes que vinham do cativeiro não podíamos acreditar naquele grau de crueldade", realçou Eitan. "."A maioria precisa de tratamento a longo prazo para o trauma. Alguns foram para outras instalações em todo o país.Segundo Eitan, “" no centro de Ichilov.Para a psiquiatra, as notícias sobre as alegres reuniões dos 120 reféns libertados na última semana de novembro ocultam uma realidade mais sombria.

"No início, quando regressaram, pareciam muito felizes e aliviados. E nós também estávamos muito otimistas", acrescentou. "Provavelmente viram as fotografias das crianças a correr para os braços dos pais.





. Alguns recusam-se a sair da sala e têm sintomas dissociativos graves, em que num momento sabem que estão de volta a Israel, no hospital, e no momento seguinte têm medo de ainda estar no cativeiro do Hamas", explicou.

“Alguns deles tinham medo de ir dormir porque diziam que, quando acordavam, nos primeiros minutos ainda sentiam que estavam de volta a Gaza", acrescentou.

"Pensamos que a razão para isso era controlá-las, porque para tomar conta de crianças num quarto pequeno durante semanas, quase dois meses, pode ser usada a sedação”, sublinhou.A psiquiatra alegou que todos os reféns ao seu cuidado tinham sofrido diretamente ou testemunhado abusos sexuais, juntando-se aos relatos generalizados de outras mulheres reféns. Segundo Eitan, até mesmo crianças pequenas testemunharam tais abusos."Ela ficou psicótica", disse o psiquiatra. "Começou a ter alucinações, que é o que normalmente acontece quando privamos as pessoas de todos os sentidos normais."

O centro Ichilov de Telavive está a consultar institutos psiquiátricos de todo o mundo e outras organizações que lidam com perturbações de stress pós-traumático.

Os, sobretudo porque já não existem instalações terapêuticas. Poucos hospitais de Gaza estão a funcionar.James Gordon, psiquiatra norte-americano, fundador e diretor do Centro de Medicina Mente-Corpo, que trabalha com israelitas e palestinianos há 20 anos e tem atualmente uma equipa em Gaza, afirmou:Segundo Gordon, a recuperação é possível mesmo em crianças gravemente traumatizadas, mas apenas se o mundo exterior não desistir delas. "Consigo ver as sementes disso mesmo agora nos jovens com quem a nossa equipa de Gaza está a trabalhar no meio de bombas em abrigos e nas ruas cheias de escombros"."Penso que a forma como vão acabar por reagir e agir é, em grande medida, uma questão de compreensão, de controlo e de apoio material e psicológico que recebem de um mundo que sentem que os abandonou", sublinhou.