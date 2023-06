Referendo. Suíços apoiam lei climática para travar o degelo dos Alpes

Em cima da mesa está uma nova lei climática que pretende reduzir o uso de combustíveis fósseis e atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050.O país perdeu um terço do volume de gelo entre 2001 e 2022.A lei exige uma mudança da dependência de petróleo e gás importados para o uso de fontes renováveis.

O glaciologista suíço Matthias Huss, que acompanha o recuo das áreas geladas, elogiou no Twitter o "forte sinal" enviado pela votação no referendo de domingo. Huss disse estar "muito feliz porque os argumentos da ciência do clima foram ouvidos".





Os eleitores também apoiaram a adoção de um imposto mínimo global de 15 por cento para corporações multinacionais num segundo referendo, que expressou a vontade favorável de 78,5 por cento de suíços.





A participação dos eleitores nos referendos situou-se nos 42 por cento.

Alternativas amigas do clima

A Suíça importa cerca de três quartos da sua energia. Todo o petróleo e gás natural consumidos provêm do estrangeiro.





As preocupações com a dependência da Suíça de fontes externas de energia aumentaram desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia colocou em dúvida o acesso suíço a grande parte da energia estrangeira.





Os opositores argumentaram que as medidas propostas aumentarão os preços da energia. No entanto, quase todos os principais partidos da Suíça apoiaram o projeto de lei, exceto o Partido do Povo Suíço. Este partido da ala direita desencadeou o referendo depois de se opor aos planos do Governo.

O projeto da lei climática assenta num apoio financeiro de dois mil milhões de francos suíços (perto de 2,2 mil milhões de euros) ao longo de uma década.





O programa promove a substituição de sistemas de aquecimento a gás ou óleo por alternativas favoráveis ao clima e 1,2 mil milhões de francos suíços para impulsionar as empresas no curso da inovação verde.





Em 2021, a Suíça associou-se a quase 140 países que assinaram um acordo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para estabelecer uma percentagem mínima de um imposto para grandes empresas .Karin Keller-Sutter, ministra suíça das Finanças, elogiou a "taxa de aceitação muito forte" do plano de dotar a constituição para que a Suíça possa aderir ao acordo.