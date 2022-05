Reflexos de Timor. "Timor é sempre Timor para mim. Não há outro Timor, outra casa além de Timor"

Foto: João Couraceiro

Nelvia Ximenes tem 22 anos e estuda Engenharia do Ambiente na Universidade do Porto. Sonha com o regresso a Timor e quer ajudar a melhorar o país. Foi dele que se despediu, há dois anos, no mar que lhe alimenta a fé.