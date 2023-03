Reforma do sistema de pensões francês em votação

A comissão mista, que se reuniu à porta fechada na quarta-feira, aprovou os 20 artigos do texto legislativo por 10 votos a favor (legisladores ligados ao Presidente Emmanuel Macron e aos conservadores do partido Os Republicanos) e quatro contra (legisladores da ala esquerda e da extrema-direita).Em reação, a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, afirmou que o acordo alcançado “para preservar o sistema de pensões” mostrou que é possível “construir em conjunto soluções para o país”.A votação de hoje no Senado (câmara alta) e na Assembleia Nacional (câmara baixa) acontece também após uma nova jornada de greves e manifestações em França, a oitava, para contestar as alterações do sistema de pensões que preveem, nomeadamente, a subida da idade da reforma dos 62 para os 64 anos. Na quarta-feira, os protestos em Paris foram marcados por episódios de violência.