Refugiados do Burundi na Tanzânia regressam a casa

Nos dois primeiros meses de 2026, mais de 28 mil refugiados burundeses foram repatriados da Tanzânia.



Com oito mil regressos na última semana %u2013 ultrapassando largamente a meta semanal %u2013 o número total de repatriamentos desde o acordo de 2017 já ultrapassa os 180 mil refugiados.

"Num comunicado divulgado na terça-feira- 24.02.2026 - O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR - manifestou preocupação pelo facto de, durante estes esforços acelerados (repatriamentos), "abrigos para refugiados terem sido demolidos, obrigando as pessoas a procurar refúgio temporário em centros de partida já sobrelotados e agravando ainda mais as condições no terreno. Alguns refugiados terão também sido sujeitos a maus-tratos" - UN News