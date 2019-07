Partilhar o artigo Região de Paraty no Brasil classificada como Património Cultural e Natural da UNESCO Imprimir o artigo Região de Paraty no Brasil classificada como Património Cultural e Natural da UNESCO Enviar por email o artigo Região de Paraty no Brasil classificada como Património Cultural e Natural da UNESCO Aumentar a fonte do artigo Região de Paraty no Brasil classificada como Património Cultural e Natural da UNESCO Diminuir a fonte do artigo Região de Paraty no Brasil classificada como Património Cultural e Natural da UNESCO Ouvir o artigo Região de Paraty no Brasil classificada como Património Cultural e Natural da UNESCO