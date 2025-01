Regime talibã do Afeganistão anuncia troca de prisioneiros com Estados Unidos

"Um 'combatente' afegão, Khan Mohammed, detido na América, foi libertado em troca de cidadãos norte-americanos e enviado de volta para o país", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros talibã.

Numa mensagem publicada na rede social X, o ministério disse que o afegão estava a cumprir pena perpétua na Califórnia (sudoeste) depois de ter sido detido "há quase duas décadas" em Nangarhar, no leste do Afeganistão.

O ministério disse que, em troca, libertou dois cidadãos norte-americanos, cuja identidade não revelou.

A troca de detidos não foi até ao momento confirmada por Washington.

O anúncio aconteceu um dia depois da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Quando o republicano foi reeleito, em novembro, o regime talibã disse esperar abrir um "novo capítulo" nas relações bilaterais.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros talibã relatou hoje "longas discussões" que levaram à troca de detidos, saudando-a como "um bom exemplo de resolução de um problema através do diálogo, especialmente com a ajuda do Qatar, um país irmão que desempenhou um papel eficiente".

"Estas medidas dos Estados Unidos são positivas e ajudam a normalizar e a desenvolver as relações entre os dois países", afirmou o ministério.

Nenhum país do mundo reconheceu até ao momento o regime talibã do Afeganistão.