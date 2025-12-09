Regresso de Andrej Babis reacende turbulência populista na Europa Central

De acordo com edição europeia do Politico , o presidente checo, Petr Pavel, oficializou a nomeação depois de semanas de negociações e da exigência de que Babis encontrasse uma solução para os seus persistentes conflitos de interesse ligados ao conglomerado Agrofert.





A decisão desbloqueia o regresso ao poder de um líder que combina influência económica, ambição política e um discurso frequentemente crítico das instituições europeias.

O atual primeiro-ministro checo tem mostrado interesse em revitalizar o grupo Visegrád- aliança informal de cooperação regional entre Polónia, Hungria, Eslováquia e Chéquia - quase adormecido desde a invasão russa da Ucrânia. Agora, porém, o que antes eram quatro países poderá transformar-se num trio, dado o distanciamento do Governo polaco de Donald Tusk, firmemente pró-Ucrânia.

Quem é Andrej Babis?