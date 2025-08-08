Regulador preocupado com crescente desinformação para incitar desordem em Angola

Na preocupação manifestada pela ERCA consta de uma deliberação da sessão plenária do conselho diretivo, afirma-se que o objetivo é semear a desordem social, incitar à violência e perigar a coesão nacional.

O organismo que regula a comunicação social em Angola, alerta também a opinião pública para não partilhar informações falsas que "podem ser perigosas, potencialmente desestabilizadoras e geradoras de conflito".

Por outro lado, exorta os utilizadores das redes sociais a identificarem falsas informações e que evitem partilhar dados que não refiram a fonte, "os seus autores, nem a data em que os factos aconteceram".

O conselho diretivo da ERCA observou ainda a necessidade de se "pensar como dotar os reguladores nacionais e supranacionais de instrumentos que contemplem tanto o poder normativo das entidades quanto à capacidade de fiscalização dos novos intermediários digitais, sem sacrificar a liberdade de expressão e nem favorecer censuras encapotadas", conforme decisão o IX Encontro da Plataforma das Entidades Reguladoras dos Países e Territórios de Língua Portuguesa.

Esta posição da ERCA surge uma semana após o país registar tumultos e atos de vandalismo, na sequência da paralisação dos taxistas entre 28 e 30 de julho, atos que resultaram em 30 mortos, mais de 200 feridos e mais de 1.500 detidos.

Nas redes sociais têm surgido várias informações sobre uma nova paralisação dos taxistas na próxima semana, mas têm sido desmentidas pela direção da Associação Nacional dos Taxistas Angolanos.