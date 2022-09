Rei Carlos III já está em Edimburgo para cerimónias fúnebres da rainha Isabel II

Foto: Phil Noble - Reuters

O rei Carlos III acabou de chegar a Edimburgo. O corpo da rainha Isabel II vai sair do Palácio de Hollyrood House para a Catedral de Santo Egídio. É o quarto dia que a Escócia se despede da rainha. Para além das cerimónias está em debate no Reino Unido a mudança do regime com o novo monarca