Rei da Jordânia aceita crianças palestinianas que precisem de tratamento

Abdullah II chega à Casa Branca com uma proposta surpreendente: aceita receber duas mil crianças que necessitem de tratamento hospitalar.







O rei jordano, com esta estratégia, tenta adiar esta questão para um encontro de alto nível entre os Estados Unidos, Jordânia, o Egito e a Arábia Saudita.Entretanto, Trump continua a exigir a libertação de todos os reféns ainda nas mãos do Hamas até sábado. O presidente norte-americano insiste na intenção de assumir o controlo da Faixa de Gaza.O atual acordo de cessar-fogo pode estar comprometido, com Israel a admitir o retomar dos ataques militares.