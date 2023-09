Rei da Tailândia aprova novo Governo

O rei Maha Vajiralongkorn tomou conhecimento do novo governo chefiado pelo primeiro-ministro, Srettha Thavisin, e da nomeação de 34 ministros, de acordo com uma declaração publicada na Gazeta Real, jornal oficial da Tailândia.

Alguns dos ministros pertenciam à anterior administração, que era apoiada pelo exército e profundamente impopular.

As eleições de maio deram origem a meses de disputas políticas, depois de um popular candidato reformista ter sido rejeitado pelos blocos parlamentares conservadores, permitindo ao partido Pheu Thai, que ficou em segundo lugar, formar um controverso governo de coligação.

"Srettha Thavisin, o primeiro-ministro, escolheu um gabinete qualificado para continuar a administrar o país e, por conseguinte, o rei ordenou a formação de um novo gabinete", lê-se no comunicado.

Thavisin vai ocupar também a pasta das Finanças, e o antigo ministro da Saúde do anterior governo militar Anutin Charnvirakul foi escolhido como vice-primeiro-ministro.

O chefe da polícia tailandesa, Patcharawat Wongsuwan, irmão do antigo chefe do exército Prawit Wongsuwan, que esteve intimamente envolvido no golpe de Estado de 2014, foi nomeado ministro dos Recursos Naturais e do Ambiente.

O analista político Yuttaporn Issarachai considerou que a decisão real indica que o país está a aproximar-se de um novo governo.

"O novo governo deve jurar fidelidade ao rei e declarar as suas políticas ao parlamento. Nessa altura, será considerado totalmente operacional", disse Yuttaporn à agência de notícias France-Presse.