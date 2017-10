Rei de Espanha faz declaração ao país

Lusa03 Out, 2017, 19:28 | Mundo

A confirmação foi dada pela Casa Real espanhola.

O referendo de domingo -- considerado ilegal pela justiça espanhola - ficou marcado pela violência policial para impedir a votação e pela vitória esmagadora do "sim".

Trata-se da primeira vez que o chefe de Estado espanhol se pronuncia sobre a matéria desde os acontecimentos de domingo, que resultaram - segundo o governo catalão - em mais de 890 civis feridos, bem como uma dezena de agentes e elementos da Guarda Civil.

A 13 de setembro, Felipe VI falou sobre a crise soberanista na Catalunha, reafirmando que "a Constituição prevalecerá sobre qualquer rotura da coexistência em democracia". O Tribunal Constitucional espanhol considerou ilegal o referendo promovido pelo governo regional na Catalunha porque este previa uma consulta apenas aos catalães, algo não permitido pela Constituição espanhola de 1978.

A lei fundamental espanhola prevê a realização de referendo, mas apenas quando são consultados todos os espanhóis, algo que o Governo regional catalão rejeitava neste caso específico, uma vez que se perguntava se a Catalunha deve ser uma república independente de Espanha.

De acordo com os planos do governo catalão, liderado por Carles Puigdemont, o parlamento regional deverá emitir nos próximos dias uma declaração unilateral de independência (DUI), na sequência do "sim" (mais de 90% quando estão contabilizados quase 95% dos votos) no referendo.