Rei de Marrocos apela a combater "a pior seca em três décadas" no país

No seu tradicional discurso perante o parlamento marroquino que assinala o início do ano legislativo, o monarca referiu-se a dois temas, a água e os investimentos que devem ser garantidos para enfrentar a crise económica, sem efetuar qualquer referência a política externa.

O monarca disse que o país magrebino necessita de "promover uma verdadeira alteração" no "comportamento em relação à água" e que "as administrações públicas têm de dar o exemplo", apelando a investimentos na tecnologia, na reciclagem da água e na preservação das reservas aquíferas.

No capítulo dos investimentos e do combate à crise, o monarca pediu a simplificação dos procedimentos administrativos, a consolidação das regras da competência e concessão de créditos à nova geração de empresários, incluindo os residentes no exterior do reino alauita.

Após dois anos de ausência do hemiciclo, com os discursos a serem proferidos através de videoconferência devido à pandemia, Mohammed VI -- acompanhado pelo seu filho e príncipe herdeiro Moulay Hassan bin Mohammed -- foi recebido por dezenas de pessoas concentradas frente ao parlamento, que agitavam bandeiras e entoavam cantos tradicionais.

O discurso foi proferido perante os deputados das duas câmaras, membros do Governo e da família real.

O parlamento marroquino reiniciou as suas atividades na sequência das eleições de outubro de 2021, assinaladas pelo recuo dos islamitas do Partido da Justiça e Democracia (PJD), relegados para uma minoria sem grupo parlamentar após uma década no poder.

O novo Executivo liderado por Aziz Ajanuch, o segundo homem mais rico do país após o rei, é integrado por três partidos, dois de tendência liberal e uma formação nacionalista conservadora.