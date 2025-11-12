Rei Felipe VI defende relação de Espanha com a China como "benéfica e coerente"

O monarca espanhol, que falava no início do encontro com o chefe de Estado chinês, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, recordou a "história de visitas" entre os dois países, iniciada com a deslocação de Juan Carlos I e Sofia em 1978, e seguida por outras visitas em 1995 e 2007.

Ao longo de quase 50 anos, destacou, foi-se construindo "uma relação sólida, de confiança mútua, assente nos princípios de respeito e prosperidade partilhada".

"Acreditamos que a amizade entre Espanha e China beneficia, sem dúvida, os dois povos e é coerente com dois países de longa história e vocação global", afirmou o rei, numa altura em que o estreitamento de laços entre Madrid e Pequim tem gerado reservas em algumas capitais europeias.

Nos últimos anos, registaram-se três visitas do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, à capital chinesa, e uma visita de Estado de Xi a Espanha (2018).

O monarca espanhol evocou também a sua experiência pessoal com a China, recordando que a primeira visita ocorreu em 2000, ainda como Príncipe das Astúrias.

"Sem dúvida, os avanços e o progresso desde então são notáveis, e continuam a ser motivo de admiração em todo o mundo", sublinhou.

Xi Jinping evocou igualmente a primeira visita de Juan Carlos I e Sofia, considerando que a deslocação atual dos reis espanhóis é de "grande importância para promover as relações bilaterais e a cooperação amistosa" entre os dois países.

"Juntos estabeleceram um exemplo de convivência amigável e desenvolvimento conjunto entre países com diferentes histórias, culturas e sistemas sociais", afirmou Xi, acrescentando que ambos contribuíram "para a defesa da equidade e da justiça internacionais".

Num "cenário internacional complexo e em mudança", o Presidente chinês afirmou que "o mundo precisa de mais forças construtivas comprometidas com a paz e o desenvolvimento".

"A China está disposta a trabalhar com Espanha para construir uma parceria estratégica integral mais firme na sua orientação, mais dinâmica no seu desenvolvimento e com maior influência internacional, com o objetivo de contribuir de forma ainda mais significativa para a paz, a prosperidade e o desenvolvimento mundiais", concluiu.

Felipe VI esteve acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, pelos secretários de Estado do Comércio e da Indústria e pelo chefe da Casa Real, Camilo Villarino.

Do lado chinês, Xi Jinping fez-se acompanhar pelos ministros do Comércio, Educação, Cultura e pelos responsáveis da Administração das Alfândegas.

Antes do encontro oficial, o casal presidencial chinês recebeu os reis de Espanha com honras de Estado na Praça Tiananmen, à frente do Grande Palácio do Povo, naquela que é a sua primeira visita oficial ao país.

Do lado espanhol, estiveram presentes o ministro dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação, José Manuel Albares, que se juntou à comitiva em Pequim, e o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, que participou na primeira etapa da visita, em Chengdu.