Rei saudita designa filho como primeiro herdeiro ao trono

RTP 21 Jun, 2017, 12:23 / atualizado em 21 Jun, 2017, 12:25 | Mundo

Primeiro na linha de sucessão a Salman bin Adbulaziz, o filho do rei passa também a assumir as funções de vice-primeiro ministro, que acumula com o cargo de ministro de Defesa que já ocupava desde 2015.



A televisão estatal saudita informou que 31 de 34 membros da realeza apoiaram a decisão de alterar a hierarquia. Até à data, Mohammed bin Salman estava na segunda linha da sucessão.



A decisão em Riade é inesperada e coloca na primeira linha de sucessão ao trono o filho do rei, Mohammed bin Salman, de 31 anos, num país que costuma ser liderado por reis com mais de 70 anos.



Segundo a BBC, o monarca que ocupa atualmente no poder encontra-se num estado de saúde fragilizado. Salman bin Abdulaziz tem 81 anos e substituiu o rei Abdullah após a sua morte, em janeiro de 2015.



Em declarações à Associated Press, Kristian Coates Ulrichsen, investigador sediado em Seattle do James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, considera que a nomeação de Mohammed bin Salman poderá estabelecer a política saudita por algumas décadas, atendendo à idade do príncipe herdeiro.



Ulrichsen referiu ainda que a designação do príncipe também acaba com o desafio de ter um grupo cada vez mais idoso da realeza a governar o reino.



Salman, o novo príncipe herdeiro, tem-se destacado nos últimos dois anos no campo das reformas económicas e tem reunido esforços para privatizar parte da empresa petrolífera estatal do reino, a Aramaco, enfrentando alguma discordância dentro da família real.



O agora príncipe na primeira linha de sucessão tem também sido um dos principais responsáveis sauditas intervenientes na guerra do Iémen, onde Riade participa no apoio às forças sunitas.



O jornal britânico The Guardian refere que o recente bloqueio diplomático imposto ao Qatar por vários países do Golfo Pérsico - uma decisão liderada Arábia Saudita e que está a perturbar a estabilidade na região devido às tensões com o Irão - foi uma decisão levada a cabo por iniciativa do novo princípe herdeiro.



c/ Lusa