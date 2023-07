Reino Unido adere a parceria comercial com países da Ásia-Pacífico

O Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP, na sigla inglesa) integra mais de 500 milhões de pessoas e 15% da economia mundial.

Para o Reino Unido, este é o maior acordo comercial alcançado desde que deixou a UE, há mais de três anos.

O Reino Unido anunciou, em março, que tinha chegado a um acordo para juntar-se ao bloco, criado em 2018, após mais de dois anos de negociações. Londres é o primeiro novo membro a aderir ao tratado, que inclui Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Peru, Nova Zelândia, Singapura e Vietname.

"Temos a honra de nos tornarmos no primeiro novo membro do CPTPP e de nos juntarmos a esta extraordinária comunidade de 12 economias que abrangem a Ásia, o Pacífico e agora a Europa", afirmou a ministra do Comércio britânica, Kemi Badenoch.

"Trata-se de um acordo moderno e ambicioso e a nossa adesão a este bloco emocionante, em crescimento e virado para o futuro é a prova de que as portas do Reino Unido estão abertas para os negócios", continuou.

Badenoch afirmou que mais de meio milhão de britânicos já trabalham para empresas de países-membros deste bloco.

Para o ministro da Economia japonês, Shigeyuki Goto, a adesão do país europeu fortalece o bloco e "estabelece um precedente exemplar para futuras" integrações.

O acordo foi selado quando o Reino Unido procura um maior envolvimento com a região do Indo-Pacífico, embora alguns observadores tenham considerado tratar-se de um acordo insignificante em comparação com o comércio do país com os vizinhos dos 27 países da UE.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, disse que a adesão ao bloco é uma ótima notícia para a região: "O comércio não é apenas uma prioridade para este Governo, mas é essencial para nossa recuperação económica e para melhorar a vida e os meios de subsistência de todos os neozelandeses".

Desde que deixou a UE, o Reino Unido também assinou acordos comerciais em separado com a Austrália e a Nova Zelândia.

Os EUA não fazem parte do bloco, depois de o ex-Pesidente Donald Trump se ter retirado do tratado antecessor, a Parceria Transpacífica.

A China já pediu a entrada neste bloco.