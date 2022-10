Reino Unido. Boris Johnson não vai ser candidato à chefia do Governo

O ex-primeiro-ministro afirma que, apesar de ter o apoio dos deputados necessários para concorrer, chegou à conclusão de que "isso simplesmente não seria a coisa certa a fazer", pois "não se pode governar sem um partido unido no Parlamento" .

Na mesma nota, Boris Johnson disse acreditar que poderia ter vencido as eleições. Johnson assegura ter recebido o apoio de 102 deputados, mais dois do que o necessário para formalizar a candidatura.





No entanto, a RTP teve acesso ao documento oficial onde apenas constam 74 assinaturas.





Nos últimos dias, a imprensa britânica especulou sobre um possível regresso de Johnson à política ativa e o ministro da Economia, Jacob Rees-Mogg, tinha dito à BBC este domingo que "é evidente que ele vai candidatar-se".





Já o jornal Financial Times avançou no sábado com informações de mercado segundo as quais "o mercado não quer Boris Johnson em Downing Street".





O caminho fica agora livre para o favorito Rishi Sunak, antigo ministro britânico das Finanças, que ainda no sábado esteve reunido com Boris Johnson na tentativa de encontrarem uma plataforma de entendimento.





Uma fonte próxima de Rishi Sunak disse entretanto à BBC que o candidato não está a dar nada por garantido.



"Rishi vai continuar a conversar com colegas segunda-feira de manhã para discutir a melhor forma de unir o partido e de levar o país adiante", afirmou.