Reino Unido deteta primeiro caso de gripe aviária em ovelha

Trata-se do primeiro caso de gripe das aves num ovino. O vírus H5N1, já provocou a morte a outros mamíferos, em todo o muno, incluindo ursos, gatos, vacas leiteiras, cães, golfinhos, focas e tigres. O Ministério dos Assuntos Rurais da Grã-Bretanha introduziu a vigilância do gado em instalações onde a gripe das aves foi confirmada como sendo incapaz de infetar aves, na sequência dos surtos entre vacas leiteiras nos Estados Unidos.





“O caso foi identificado na sequência da vigilância de rotina do gado armado num local em Yorkshire onde a gripe aviária altamente patogénica (H5N1) tinha sido confirmada noutras aves cativas”, afirmou o governo britânico num comunicado.

“Embora o risco para o gado continue a ser baixo, exorto todos os proprietários de animais a garantir uma limpeza escrupulosa e a comunicar imediatamente quaisquer sinais de infeção à Agência de Saúde Animal e Vegetal”, afirmou Christine Middlemiss. Registaram-se casos entre humanos que variaram em gravidade desde a ausência de sintomas até, em casos raros, à morte. Mas ainda não foi confirmada qualquer transmissão entre humanos.



O H5N1 também foi detetado em seres humanos, embora esses casos tenham ocorrido maioritariamente em trabalhadores do sector dos lacticínios e das aves de capoeira. O caso mais recente no Reino Unido foi notificado em janeiro, num trabalhador agrícola que se sabe ter tido contacto com um grande número de aves infetadas.

Em declarações à agência Reuters, Ed Hutchinson, professor de virologia molecular e celular do Centro de Investigação sobre Vírus do MRC-Universidade de Glasgow, revelou que o facto de o leite de ovelha também ter dado positivo sugeria paralelos com o atual surto de H5N1 entre vacas leiteiras nos Estados Unidos.





ONU apela a resposta coordenada

A 17 de março, foram confirmados casos de gripe aviária H7N9, uma das principais estirpes causadoras de contaminação humana, numa quinta de frangos no Mississipi, pela primeira vez desde 2017. A estirpe H5N1 predomina atualmente nos Estados Unidos e uma outra estirpe, a H5N9, foi também identificada pela primeira vez no país no final de janeiro.

No início de março, a FAO e a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) publicaram uma estratégia 2033 para uma melhor prevenção e gestão da gripe aviária. Em meados de março, a FAO lançou um convite à apresentação de projetos para beneficiarem de uma nova verba do Fundo Pandémico, gerido pelo Banco Mundial.





c/ agências

