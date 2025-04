Reino Unido diz ter atingido unidade de produção de drones dos Huthis no Iémen

"As forças britânicas participaram numa operação conjunta com as forças norte-americanas contra um alvo militar dos Huthis no Iémen", disse o Ministério da Defesa, em comunicado.

O ministério disse que o ataque ocorreu a cerca de 25 quilómetros a sul da capital Sanaa, "à noite, quando a probabilidade de civis estarem na área é baixa".

Segundo o comunicado, a operação, levada a cabo por caças britânicos Typhoon, teve como alvo "um grupo de edifícios utilizados pelos Huthis para fabricar drones do tipo utilizado para atacar navios no mar Vermelho e no golfo de Áden".

Os rebeldes, que controlam grandes áreas do Iémen, têm atacado o transporte marítimo desde o final de 2023 em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza, devastada pela guerra entre o Hamas e Israel.

Os Estados Unidos começaram, no início de 2024, a bombardear alvos dos Huthis, no âmbito de uma operação para conter a ameaça que representam para os navios mercantes, operação na qual o Reino Unido já tinha participado.

Mas esta é a primeira vez que o governo de Londres anuncia publicamente que realizou tais operações desde que Washington lançou uma nova campanha contra os rebeldes, em meados de março.