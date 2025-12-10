Reino Unido e Dinamarca apelam à reforma da Convenção Europeia dos Direitos Humanos

“Num mundo de mobilidade em massa, as soluções de ontem já não funcionam. Sempre protegeremos aqueles que fogem da guerra e do terror, mas o mundo mudou e os sistemas de asilo têm de mudar com ele”, defendem Starmer e Frederiksen no The Guardian. , defendem Starmer e Frederiksen no artigo publicado pelo





Justificam as suas políticas de imigração com base na vontade das populações em abordar o problema da imigração irregular e da falta de integração.

“Portanto, a nossa mensagem é esta: como governos responsáveis e progressistas, promoveremos a mudança que a população tanto anseia. Controlaremos as nossas fronteiras para proteger as nossas democracias e tornar as nossas nações mais fortes do que nunca nos anos vindouros.”

Quais as políticas de imigração da Dinamarca e Reino Unido?

Este assunto será tema no encontro informal do Conselho da Europa, a realizar em Estrasburgo esta quarta-feira.Os dois chefes de Governo pedem, assim, uma”, para que este “reflita os desafios do século XXI”, e combata “as forças do ódio e divisão”, referindo-se aos movimentos populistas de direita anti-imigração.Nesse âmbito, Starmer e Frederiksen defendemApelam ainda a que as rotas de imigração irregular não sejam “opção preferencial”, de forma a “desmantelar as redes de tráfico humano que se aproveitam do desespero”.Para além disso, destacam no artigo da opinião a redução do número de requerentes de asilo na Dinamarca – “o mais baixo em 40 anos”- e o aumento das deportações de criminosos de nacionalidade estrangeira em 12% “desde novembro do ano passado”.Mette Frederiksen e Keir Starmer têm enfrentado polémicas nos seus países pelas suas políticas de imigração., como forma de combater o partido de direita radical, Partido Popular Dinamarquês, então segunda força política do país.Algumas das medidas mais conhecidas do país, que já vem do seu antecessor, são o asilo temporário de refugiados, independentemente do seu contexto, o confisco de bens de imigrantes e refugiados para cobrir custos de alimentação e habitação, assim como restrições no agrupamento familiar e a demolição de bairros de maioria “não-ocidental”.Outras, incluem a lei de 2021 que prevê aAs medidas são justificadas pelo Governo como forma de evitar o colapso dos serviços públicos e do estado social., incluindo um controverso discurso, proferido em junho, em que lamentava as políticas de imigração, temendo que o Reino Unido se tornasse “numa ilha de estranhos”.Algumas das políticas adotadas são inspiradas na Dinamarca, como a passagem da requisição de asilo para temporário. Outras, incluem o aumento de 5 para 10 anos de residência para a naturalização – à exceção de médicos e enfermeiros -, o fim do visto para profissionais de saúde estrangeiros, bem como o fim de apoios à habitação para requerentes e asilo.