Reino Unido e EUA concordaram com Acordo de Prosperidade Tecnológica
Como parte da visita de Estado do Presidente dos EUA, o Reino Unido e os EUA concordaram com o Acordo de Prosperidade Tecnológica, focado no desenvolvimento de tecnologias de crescimento mais rápido, como IA, quântica e nuclear.
As principais empresas de tecnologia e IA da América - como Microsoft, NVIDIA, Google, OpenAI e CoreWeave - comprometem um total de 31 mil milhões de libras para impulsionar a infraestrutura de Inteligência Artificial e a tecnologia de ponta do Reino Unido, de data centers a chips de computador, o poder de processamento por trás da IA.