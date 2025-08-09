Reino Unido e EUA promovem reunião para discutir evolução do conflito na Ucrânia

A iniciativa foi anunciada hoje pelo gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que considerou que esta reunião será "uma oportunidade crucial para discutir os progressos necessários para alcançar uma paz justa e duradoura" na Ucrânia.

O primeiro-ministro britânico já tinha conversado telefonicamente com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, num momento em que está a ser preparado um encontro do líder da Casa Branca, Donald Trump, com o homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir a suspensão dos combates na Ucrânia.