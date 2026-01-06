Reino Unido e França vão estabelecer centros militares após paz

Em declarações após a reunião dos líderes da Coligação da Boa Vontade, em Paris, o líder britânico referiu que o encontro foi "muito construtivo" e que "abriu caminho" para o quadro legal que permitirá às tropas britânicas, francesas e de outros países aliados operar em território ucraniano no futuro.

"Posso afirmar que, após um cessar-fogo, o Reino Unido e a França estabelecerão centros militares em toda a Ucrânia e construirão instalações seguras para armas e equipamento militar em apoio da Ucrânia", indicou Starmer.

Num comunicado divulgado após as declarações de Starmer, o seu gabinete em Downing Street reafirmou a chamada "declaração de intenções" do Reino Unido de enviar tropas para a Ucrânia, juntamente com França, após um acordo de paz.

De acordo com este documento, a chamada "Força Multinacional para a Ucrânia" atuará como uma força de paz para "reforçar as garantias de segurança e a capacidade da Ucrânia para restaurar a paz e a estabilidade, apoiando a regeneração das forças ucranianas".

O líder britânico sublinhou que as medidas definidas hoje lançam as bases para uma paz que, neste momento, só é possível se o Presidente russo, Vladimir Putin, estiver preparado para se comprometer com ela, algo que, segundo Starmer, não está a acontecer.

"Continuaremos a aumentar a nossa ajuda militar à Ucrânia até 2026 para garantir que tem o equipamento necessário e que satisfazemos as suas necessidades para continuar a luta, e continuaremos a aumentar a pressão sobre a Rússia, com novas medidas contra os comerciantes de petróleo e os operadores da frota paralela que financiam a máquina de guerra de Putin", garantiu.

A Coligação da Boa Vontade, Kiev e os Estados Unidos reafirmaram hoje, após reunião em Paris, o compromisso com uma paz justa e duradoura na Ucrânia, defendendo que qualquer acordo de paz deverá ser sustentado por garantias de segurança robustas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou os compromissos alcançados elogiando o "conteúdo concreto" que demonstra um compromisso em "trabalhar para uma segurança real".

Para o chefe de Estado ucraniano, é também importante determinar como "a força e o tamanho adequados do Exército ucraniano serão apoiados e financiados" pelos aliados de Kiev.

Também o enviado especial norte-americano Steve Witkoff referiu que as garantias para a segurança futura da Ucrânia, após um cessar-fogo com a Rússia, estão "praticamente finalizadas" e permitem aos ucranianos saber que, quando o conflito terminar, "será para sempre".