Reino Unido em alarme social com aumento de casos de escarlatina

Dezasseis crianças já morreram com a forma mais invasiva da bactéria que causa a doença.

O pediatra do hospital de Santa Maria, Francisco Abecassis, acredita que o aumento de casos mais graves de escarlatina tem a ver com os períodos, ainda por explicar, em que são mais habituais estas infeções pela bactéria, bem como com os confinamentos provocados pela pandemia:À Antena 1, o colégio de pediatria da Ordem dos Médicos indica que as hipóteses mais plausíveis para justificar este aumento de infeções apontam para uma redução da imunidade por causa dos confinamentos prolongados.Em Portugal, não há dados alarmantes, mas o Colégio de Pediatria recomenda precaução no recurso a serviços de urgência para evitar riscos de contágio.