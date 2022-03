Reino Unido interdita exportações para sector aereoespacial russo

O anúncio de novas sanções, apresentado na quarta-feira pela secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, concentra-se principalmente na aviação, reforçando as proibições de sobrevoo e aterragem de aeronaves russas que “impedirão as exportações do Reino Unido para esta área ou itens e tecnologia relacionados com o espaço para a Rússia, incluindo serviços relacionados, como serviços de seguros”.





A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss. Foto: EPA







Liz Truss referiu que isto “significa que a cobertura é retirada das apólices existentes e as seguradoras e resseguradoras do Reino Unido não poderão pagar sinistros em relação às apólices existentes nesses sectores. As novas medidas aumentarão ainda mais a crescente pressão económica sobre a Rússia e garantirão que o Reino Unido esteja alinhado com as sanções impostas por nossos aliados”.





As novas sanções colocam, assim, o Reino Unido alinhado com as proibições de exportação relacionadas com o sector aeroespacial adotadas em fevereiro pela União Europeia, “cobrindo bens e tecnologia adequados para uso na aviação e na indústria espacial e proíbe a prestação de serviços de seguro e resseguro e manutenção em relação a esses bens e tecnologia”.





Com este reforço adicional de sanções, não só a manutenção de equipamento militar aéreo pode estar em causa, mas também todo o programa espacial russo que, sem determinados componentes, pode ficar irremediavelmente comprometido.