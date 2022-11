Reino Unido. Já há uma baixa no Governo de Rishi Sunak

As queixas chegaram de várias pessoas.



Gavin Williamson já tinha sido acusado de comportamento irascível no governo de Boris Johnson, mas Rishi Sunak insistiu em nomeá-lo.



Na carta de demissão, divulgada no Twitter, Williamson nega "as novas alegações", mas "reconhece que este assunto se está a tornar uma distração para o trabalho do Governo".



O ex-governante promete "limpar o nome de qualquer irregularidade".