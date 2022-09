Reino Unido. Liz Truss eleita sucessora de Boris Johnson

O Presidente do Conselho Nacional do Partido Conservador, Graham Brady, confirmou que Liz Truss é a nova líder do Partido Conservador, tendo obtido 81.326 votos. O seu opositor, Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, arrecadou 60,399 votos.







A atual ministra dos Negócios Estrangeiros apenas será indigitada como nova primeira-ministra do Reino Unido na terça-feira, quando Johnson apresentar a demissão de primeiro-ministro à rainha Isabel II no castelo de Balmoral, na Escócia. De seguida, Truss reunir-se-á com Isabel II para receber a posse da monarca. Liz Truss, de 47 anos, será, assim, a terceira mulher primeira-ministra do país, , após Margaret Thatcher e Theresa May, e a quarta política a ocupar o cargo em seis anos.



Pela primeira vez, devido a problemas de saúde, a rainha Isabel II não se deslocará a Londres para receber a nova primeira-ministra no palácio de Buckingham e permitir que forme governo.









Depois de agradecer aos que participaram na sua campanha, Truss homenageou ainda os restantes candidatos, em particular Rishi Sunak. "Boris, conseguiste cumprir o Brexit, esmagaste Jeremy Corbyn, conseguiste cumprir o que era necessário em relação à vacina e mostraste firmeza a Vladimir Putin. És admirado de Kiev a Carlisle", disse Truss. "É uma honra ser eleita líder do Partido Conservador unionista", começou por dizer Liz Truss perante a plateia de membros do partido. A nova líder do Partido Conservador deixou ainda uma mensagem de agradecimento ao primeiro-ministro cessante, Boris Johnson.





“Como vossa líder, irei cumprir o que prometemos em todo o nosso grande país”, prometeu Liz Truss. “Fiz campanha como uma conservadora e irei governar como conservadora”, sublinhou.

Truss promete reduzir os impostos e resolver problema da energia



A situação atual do país é bastante complexa e o novo primeiro-ministro herdará, por isso, um legado de vários desafios, sendo que o aumento do custo de vida estará no topo da agenda.







Os desafios passam, desde logo, pelo ponto de vista económico, com a inflação superior a dez por cento, com as estatísticas a apontar que poderá chegar aos 18 por cento.







No seu discurso desta segunda-feira, Truss traçou as prioridades para o seu mandato, que passam pela redução dos impostos, combate aos preços altos da energia e revitalização do serviço nacional de saúde.



“Vou concretizar um plano ousado para reduzir os impostos e fazer crescer a nossa economia. Vou resolver a crise energética, lidando com as contas de energia das pessoas, mas lidando também com os problemas de longo prazo que temos no fornecimento de energia”, anunciou Truss.







Relativamente aos impostos, o plano de Truss passará por baixar os impostos aos britânicos com um rendimento anual de 12 mil até 80 mil libras. Os economistas criticam a medida, afirmando que não irá reduzir a inflação e aumentar ainda mais a dívida pública. Muitos conservadores avançam que Truss irá apresentar um congelamento do aumento das taxas de energia.





Truss enfrentará também desafios políticos, uma vez que irá liderar um partido completamente dividido após a saída forçada de Boris Johnson. Apesar de ter tido a maioria dos votos dos delegados, a atual ministra dos Negócios Estrangeiros não teve a maioria dos votos dos parlamentares, que lhe podem dificultar ou facilitar a vida em função das políticas que for adotando e das pessoas que for colocando no Governo.



Truss enfrentará ainda a relutância do povo britânico, uma vez que o país está de costas voltadas para os conservadores. De acordo com uma sondagem, 52 por cento dos britânicos dizem que Liz Truss não vai resolver os problemas do país e será uma péssima primeira-ministra.





Assumidamente defensora de um mercado livre e impostos baixos, Liz Truss, de 47 anos, é uma política experiente que ocupou uma série de cargos ministeriais ao longo dos últimos dez anos.



Durante a campanha, Truss conquistou as bases prometendo cortes fiscais e adotando um tom duro contra os sindicatos, o que lhe valeu comparações com Margaret Thatcher.





