Reino Unido. Nigel Farage diz que Brexit falhou

Downing Street já disse que não há razão nestas declarações de Farage, mas o antigo líder do partido UKIP deixou duras críticas ao governo conservador que levou o processo a cabo.



Em declarações na televisão, onde agora é comentador, Nigel Farage disse que a agricultura era um dos únicos pontos positivos a retirar do Brexit e que o resto do processo tem sido mal gerido pelos políticos desde a saída do Reino Unido da União Europeia em 2020.



Apesar de continuar a defender que o Reino Unido em nada ganhava continuar na União Europeia, Farage acredita que os ganhos após a saída são mínimos. “O que o Brexit provou, receio, é que os nossos políticos são tão inúteis como os comissários de Bruxelas”, declarou.



“Esta situação foi completamente desperdiçada”, sustentou, para acrescentar que o aumento de impostos sobre as empresas, em abril último, mostra que vários negócios estão a fugir do Reino Unido e que este tipo de gestão era ainda mais apertada do que aquela realizada pela União Europeia.



E foi contundente na crítica: “O Brexit falhou”.



Confrontado com um possível regresso à política, Nigel Farage não descarta essa possibilidade mas diz não ter interesse imediato no assunto. “Não resolvermos o problema nas fronteiras, não implantámos o Brexit, os conservadores desapontaram-nos”.



O gabinete de Rishi Sunak, confrontado com estas declarações, rejeitou veementemente as palavras de Farage. “Penso que o primeiro-ministro falou sobre os benefícios que o Brexit trouxe em várias ocasiões”, explicou o porta-voz de Downing Street.



“Um dos exemplos das vantagens na agricultura [pós-Brexit] é o uso de tecnologia que clona colheitas e as torna mais produtivas para os agricultores e para a população em geral”, disse o porta-voz durante uma cimeira com distribuidores da cadeia alimentar no Reino Unido.