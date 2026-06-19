Reino Unido poderá manter condições especiais anteriores ao Brexit caso volte a aderir à UE

Problemas do Reino Unido “são mais difíceis devido ao Brexit”

Questionado sobre se acreditava que o Reino Unido voltaria a integrar o bloco ainda durante a sua vida, Barnier respondeu que não sabe quanto tempo tem de vida, mas que “dia após dia o povo britânico irá perceber, no mundo atual, que este é mais perigoso, mais frágil, mais instável, e que não podemos ficar sozinhos”.





“Isso é verdade para a França, é verdade para a Alemanha, é verdade para todos. A cada dia que passa, isso ficará mais claro”, insistiu.





De acordo com uma sondagem recente realizada pela YouGov, 57 por cento dos britânicos consideram que o Reino Unido errou ao votar a favor da saída da UE, incluindo 23 por cento dos eleitores que votaram a favor da saída.



O antigo negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, afirmou que o Reino Unido poderia recuperar as suas condições especiais caso voltasse a aderir à UE e sustentou que, a cada dia que passa, fica mais claro para o povo britânico que teria mais força se estivesse na Europa.“O ADN da UE é a solidariedade, ou seja, o facto de os países mais desenvolvidos ajudarem os outros.”, declarou.Ao, o antigo negociador disse ainda não ver qualquer obstáculo a que o Reino Unido mantivesse a libra esterlina e permanecesse fora do espaço Schengen, onde não é necessário passaporte para viajar, caso o país voltasse a aderir à UE.Segundo as sondagens, o apoio demonstrado pelos britânicos ao regresso à UE é ainda mais forte quando essas antigas condições estão em cima da mesa.há outros Estados-Membros que não fazem parte destas estruturas.”, vincou Barnier.Cinco dos 13 países que aderiram à UE desde 2004 ainda não aderiram à moeda única. Os tratados não especificam um calendário concreto para a adesão à zona euro.Quanto ao espaço Schengen, a Irlanda é o único Estado-Membro da UE com uma cláusula de exclusão oficial de circulação sem passaporte.Barnier - que estará em Londres na terça-feira para a conferência “O Reino Unido numa Europa em Mudança” - liderou quatro anos de negociações sobre o Brexit, que culminaram num acordo comercial em dezembro de 2020.Nesta entrevista ao, disse continuar convencido de que o Reino Unido fez a escolha errada ao sair da UE e que as provas disso se tornam mais evidentes “a cada dia que passa”.Referindo-se ao lento crescimento económico do Reino Unido e ao debate sobre a imigração, Barnier afirmou queBarnier vincou ainda que as esperanças do Governo britânico de construir uma relação económica mais estreita com a Europa fora da UE continuam a ser problemáticas devido à rejeição da livre circulação de pessoas.