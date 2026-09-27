Reino Unido. Polícia britânica detém cinco homens por suspeita de ato terrorista

Segundo a Polícia Metropolitana, responsável pela investigação de potenciais atividades terroristas, os homens foram inicialmente detidos por suspeita de crimes previstos pela Lei dos Explosivos.





Por precaução, cerca de 85 moradores da aldeia de Whelford, situada junto da base aérea RAF Fairford, foram retirados das suas casas.





Foi estabelecido um perímetro de segurança de 400 metros em torno de três veículos que levantaram suspeitas.





A Força Aérea dos EUA, que tem uma grande presença na base, afirma que o seu pessoal no local se mantém "vigilante".







Esta base tem sido usado desde fevereiro pelos Estados Unidos para o lançamento de operações contra o Irão desde o início do conflito, em fevereiro.